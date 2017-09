Prince Harry et Meghan Markle : Enfin la première apparition officielle ?

Bientôt un cap décisif franchi pour le prince Harry et Meghan Markle ? C'est ce que croit savoir le Daily Mail, selon lequel la date du 23 septembre 2017 est à cocher dans le calendrier...

En couple depuis l'été 2016, le prince anglais et l'actrice américaine de la série Suits ont été contraints d'officialiser en novembre de la même année leur romance via un communiqué de presse de remontrances envers les médias, un peu trop pressants, puis ont joué à cache-cache avec eux, de Toronto à Londres en passant par leurs diverses escapades, en Scandinavie ou en Afrique. Épiés et aperçus ensemble à l'occasion du mariage jamaïcain d'un ami d'Harry puis d'un tournoi de polo qu'il disputait, où on a pu surprendre une discrète étreinte, ils ne se sont toutefois jamais affichés en couple en public. Une éventualité que Meghan, 36 ans, évoquait en juin de manière évasive dans un entretien accordé à la revue Vanity Fair (numéro d'octobre 2017) où elle parlait pour la première fois, enfin, de leur histoire d'amour.

Lovers in Toronto

Ce moment arrivera peut-être très prochainement... Pour le Daily Mail, deux journalistes affirment que le prince Harry et Miss Markle devraient faire leur première apparition officielle ensemble le 23 septembre 2017 à l'occasion des 3e Invictus Games, ces olympiades pour militaires blessés en service et handicapés que le prince a instaurées et qu'il promeut avec passion. Le secrétariat du prince aurait choisi de différer l'annonce de leur participation conjointe pour ne pas faire d'ombre aux commémorations du 20e anniversaire de la disparition de Lady Diana, note l'édition dominicale du quotidien britannique.

Après la réussite des deux premières éditions à Londres et Orlando en Floride, la troisième se déroulera à... Toronto, ville de résidence de la Californienne Meghan Markle, qui y tourne depuis sept ans la série Suits. L'an dernier, lorsque leur love story a été révélée, il se murmurait que leur rencontre avait eu lieu en mai alors qu'Harry était de passage dans la cité canadienne pour la promotion de son initiative ; Meghan a toutefois rectifié cette version en disant à Vanity Fair avoir connu son prince charmant en juillet à Londres par l'entremise d'amis communs... Au passage, elle a également relaté avoir été en couple avec lui pendant six mois avant que l'information soit ébruitée (fin octobre), ce qui ne colle pas avec la chronologie des faits !

Pour les deux contributrices de l'édition dominicale du Daily Mail, cette apparition attendue du couple devrait marquer un nouveau palier dans sa relation : Meghan Markle devrait ensuite passer plus de temps à Londres, où elle a régulièrement séjourné chez son bien-aimé, dans le Nottingham Cottage qu'il occupe au sein du complexe du palais de Kensington. Elle y a d'ailleurs été bien accueillie dans la famille par le prince William et la duchesse Catherine, mais aussi son potentiel beau-père le prince Charles, et des fiançailles seraient plus que jamais à l'ordre du jour.