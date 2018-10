Prince Harry et Meghan Markle : Grands secrets autour de leur chien !

C'est donc bien vrai, Meghan Markle et leprince Harry comptent un nouveau membre dans leur foyer depuis plusieurs semaines. Le petit frère du prince William a confirmé l'information le 3 octobre 2018 lors de sa visite officielle dans le comté de Sussex avec son épouse.

"Bonjour, je m'appelle Harry, j'ai deux chiens et une adorable femme Américaine", s'est-il présenté, précisant que personne n'a encore vu ce fameux nouveau chien. Meghan Markle a quant à elle ajouté : "Et ils continuent de lui donner le mauvais nom." L'ancienne actrice de 37 ans ne l'a pas révélé pour autant. Oz, le nom présumé du toutou qui circule dans la presse britannique est donc erroné. Et Harry s'est aussi félicité que les journalistes n'ont encore pas réussi à prendre la bête en photo... Challenge accepté ?

En août dernier, un journaliste du Daily Mail avait révélé que le couple marié depuis le mois de mai avait accueilli un nouveau membre dans son foyer, un labrador. Il est ainsi devenu le nouvel ami de Guy, le beagle que Meghan Markle a sauvé d'un refuge de Los Angeles alors qu'elle était unie à son premier mari, Trevor Engelson. Grande amoureuse des animaux, l'ex-star de la série Suits avait également adopté Guy. Trop vieux pour voyager jusqu'en Angleterre, le croisé labrador et berger allemand se trouve toujours à Toronto (où Meghan Markle s'était installée après son divorce), des amis de confiance s'occupant de lui.