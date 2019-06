Prince Harry : Son flirt avec un mannequin au début de son histoire avec Meghan

Angela Livin, écrivaine spécialiste des têtes couronnées publie le livre Harry: Conversations with the Prince, dans lequel elle retrace la vie du fils de la regrettée Lady Diana. Elle y revient notamment sur sa rencontre avec Meghan Markle et sur le fait que son couple aurait pu ne jamais exister à cause d'un mannequin...

En 2016, le prince Harry commence à fréquenter l'actrice américaine, star de la série Suits, Meghan Markle. Une belle brune dont il fait alors la connaissance par le biais d'un ami commun aux États-Unis. Mais, dans le même temps, il fait aussi la rencontre de Sarah Ann Macklin, mannequin ayant notamment collaboré pour la maison Burberry. "Pendant les prémices de sa relation avec Meghan, Harry s'est rendu à quelques rencards avec le mannequin Sarah Ann Macklin. Ils se sont rencontrés à une fête privée, il a pris son numéro et l'a bombardée de messages. Mais il s'est avéré que ce n'était finalement qu'un simple flirt", écrit Angela Livin.

Si l'histoire entre le prince Harry (34 ans) et Sarah Ann Macklin n'a pas fonctionné, c'est surtout en raison de l'incompatibilité de leurs styles de vie repectifs... "Un ami a raconté : 'Ils s'entendaient bien mais ils sont différents. Elle est très saine et boit à peine et, sur cet aspect, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Harry n'a pas voulu s'engager'", lit-on. Si le fils du prince Charles a tout de même entretenu une double relation pendant une courte période, c'est aussi parce que Meghan Markle n'était pas encore totalement séparée de son chéri de l'époque, le chef star du petit écran Cory Vitiello.

Harry et Meghan ont pu sortir ensemble pendant six mois avant que leur relation ne soit rendue publique. Les amoureux se sont finalement mariés en 2018, l'ex-actrice s'installant au Royaume-Uni, et ils ont accueilli un petit Archie Harrison Mountbatten-Windsor le 6 mai dernier.

Thomas Montet