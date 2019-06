Le prince Harry est un papa "très, très heureux" : un ami proche se confie

Le prince Harry est un jeune papa comblé. C'est en tout cas ce qu'affirme son ami Nacho Figueras, joueur de polo professionnel. Le 1er juin 2019, le sportif s'est laissé aller à quelques confidences auprès de People, en marge du Veuve Clicquot Polo Classic organisé dans le New Jersey.

"Il a l'air très, très heureux donc je suis très heureux et enthousiaste pour lui", a affirmé l'Argentin de 42 ans, qui a d'ores et déjà eu la chance de voir Meghan Markle et Archie lors d'un récent voyage à Windsor avec sa femme Delfina Blaquier. "Je le dis depuis longtemps, c'est quelqu'un qui adore les enfants, a-t-il ajouté. Je l'ai vu interagir avec les enfants depuis très longtemps dans toutes ces choses que l'on fait en Afrique, donc je ne suis pas surpris que ce soit un père incroyable."

Même s'il n'a pas encore 1 mois, Nacho Figueras espère déjà qu'Archie pratiquera à son tour le polo : "Son grand-père a joué, son arrière-grand-père a joué et son père joue, donc j'adorerais qu'il en fasse." C'est justement à l'occasion d'un match de bienfaisance que le sportif a retrouvé son ami Harry le temps d'une rencontre sportive à cheval. Le 24 mai dernier, le prince et son copain argentin se sont retrouvés à Rome pour la Sentebale ISPS Handa Polo Cup, visant à récolter des fonds pour les enfants vulnérables du Lesotho, du Botswana et du Malawi.