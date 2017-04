Prince, tyrannique : L'enfer vécu par son ex Mayte Garcia, bafouée et affamée

Un an après la mort de Prince, les langues se délient. Son ex-femme Mayte Garcia dresse un portrait au vitriol de l'icône du funk, dans son livre The Most Beautiful : My Life With Prince. Contrairement à ce que le titre laisse entendre, la danseuse allemande a vécu dix ans d'enfer avec le chanteur, décédé à l'âge de 57 ans suite à une overdose médicamenteuse.

Humiliée et affamée par un Prince tyrannique

D'après les informations du site RadarOnline, qui s'est procuré une copie des mémoires de la danseuse, Mayte Garcia a rencontré le chanteur à 16 ans. Une jeunesse qui a permis à Prince de la prendre complètement sous sa coupe. Elle assure qu'il a d'abord souhaité qu'elle change son nom de famille et se fasse appeler Mayte Arabia, avant de devenir son tuteur officiel.

A 17 ans, elle rejoint l'interprète de Purple Rain sur sa tournée. A l'époque, il la paiera seulement 300 dollars la semaine, ce qui ne lui permet pas de se nourrir convenablement. "Il y a des fois où j'avais tellement faim que j'allais piquer de la nourriture sur les chariots du room service, dans les couloirs des hôtels", s'est-elle souvenue.

Et quand Prince estimait qu'elle avait trop mangé... il n'hésitait pas à la punir. Elle assure que quand il trouvait des gâteaux dans les loges et qu'il pensait qu'ils lui appartenaient, il l'humiliait et bloquait son salaire. "Je ne vais pas me laisser humilier de la sorte ! Ca suffit", se plaignait-elle auprès des autres danseurs sans jamais oser rien dire face à Prince.

Décès de leur fils et descente aux enfers

Mayte Garcia, aujourd'hui âgée de 46 ans, gardera le silence tout le temps que durera leur relation. L'ancien couple s'était marié en février 1996, soit six ans après sa rencontre, mais la mort de leur enfant précipitera finalement la fin de leur union.

Alors qu'elle sombre dans une profonde dépression après le décès de leur fils Amiir, atteint d'une déformation de la boîte crânienne, son mari prend de plus en plus de distance. Lorsqu'elle développe une grave infection, il refuse de l'accompagner à l'hôpital et n'aura pas une meilleure réaction quand elle lui annoncera sa fausse couche, quelques mois plus tard. "Je dois retourner en studio", lui aurait-t-il balancé en quittant la pièce.

Cerise sur le gâteau, le Kid de Minneapolis finit par la tromper avec une certaine Manuela Testolini, qui deviendra sa seconde épouse. "Dès que je l'ai vue, j'ai eu un mauvais pressentiment", s'est-elle rappelée. Son intuition fut, malheureusement pour elle, la bonne.

L'humiliation de trop...

"Au début des années 2000, j'ai compris que c'était la fin. Il m'avait humiliée et trompée avec Manuela, puis avait sorti un clip dans lequel on le voyait s'amuser avec une autre sur un canapé. J'avais l'impression d'être bannie, par mon mari mais aussi par Dieu. C'est comme s'il voulait que je disparaisse, et d'une certaine manière c'est ce que je fais", précise celle qui est allé jusqu'à songer au suicide.

Prince annoncera leur séparation courant 1998 mais le divorce ne sera officialisé que deux ans plus tard. Mayte Garcia souffrira longtemps de leur union "toxique" avant de finalement réussir à lui pardonner. Ils étaient d'ailleurs en bons termes quand l'artiste a trouvé la mort, au mois d'avril de l'année dernière.

Coline Chavaroche