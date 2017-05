Prince William : La mort de Diana suscite chez lui des regrets intimes...

Après les confidences bouleversantes de son frère Harry, c'est au tour du prince William de se confier sur ce qu'il ressent par rapport à la mort de sa mère la princesse Diana. Interrogé par le magazine GQ, en compagnie de sa femme Kate, il a parlé de ses regrets...

Pour son nouveau numéro, l'édition anglaise de GQ a offert sa couverture au prince William ainsi qu'un shooting photo avec son épouse Kate Middleton et leurs enfants, le prince Georges et la princesse Charlotte, dans les jardins de leur résidence de Sandringham, dans le Norfolk – résidence qu'ils quitteront bientôt pour s'installer à Kensington Palace. Le prince a longuement parlé des problématiques de santé mentale, qu'il défend dans la campagne Heads Together. L'occasion de confier que la mort de sa mère, en 1997, a longtemps joué sur son état d'esprit. "Cela m'a pris près de vingt ans pour dépasser cette étape. Aujourd'hui encore, je trouve cela toujours difficile car cela avait été extrêmement brutal à l'époque. Et puis ce n'était pas un deuil comme n'importe qui peut en vivre : le mien, tout le monde était au courant, tout le monde connaissait l'histoire, tout le monde la connaissait elle", a-t-il raconté.

Désormais âgé de 34 ans, marié et père de famille, le futur héritier de la couronne d'Angleterre ne cache pas qu'il se sent encore, parfois, démuni dans la vie. "J'aurais aimé avoir ses conseils. J'aurais aimé qu'elle rencontre Catherine et qu'elle puisse voir les enfants grandir. Cela me rend triste qu'elle ne puisse pas le faire, qu'ils ne puissent jamais la connaître", a-t-il ajouté.

Thomas Montet