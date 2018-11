Princesse Victoria : En kimono, elle se mue en karatéka déchaînée

On savait la princesse Victoria de Suède sportive – c'est d'ailleurs par le biais du sport qu'elle a rencontré son mari le prince Daniel, son ancien coach personnel –, mais on ne l'imaginait pas... karatéka ! Elle non plus, d'ailleurs, mais les voies de la royauté sont pleines de surprises.

Vendredi 16 novembre 2018, l'héritière du trône de Suède, maman de la princesse Estelle et du prince Oscar, était en déplacement en Scanie avec deux ordres du jour à son agenda. Très élégante avec son blazer rose de la marque Rodebjer, Victoria, accompagnée par le prince Daniel, a commencé par se coiffer d'un casque de sécurité pour visiter une usine de Höganäs AB, leader mondial des poudres métalliques et grand fournisseur de l'industrie métallurgique. Le couple princier s'est notamment renseigné sur les innovations de la multinationale en matière de développement durable, remplaçant par exemple les énergies fossiles par des énergies renouvelables.

Le prince Daniel a ensuite fait faux bond à son épouse, regagnant leur domicile du palais Haga au nord de Stockholm et la laissant poursuivre la visite seule dans la municipalité d'Ängelholm. La princesse héritière Victoria s'est rendue au club de karaté Yujin-kai Shotokan pour apporter son soutien à un programme d'activités périscolaires obligatoires censé encourager les jeunes élèves à être actifs et favoriser leur intégration dans la communauté. Déjà très impliquée dans une campagne nationale pour la promotion des loisirs de plein air, elle ne s'est pas contentée d'être simple spectatrice, loin s'en faut ! Un passage par le vestiaire, et voilà que Victoria, 41 ans, était en kimono et pieds nus sur le tatami, prête pour sa leçon de karaté ! Avec application et énergie, comme les images le prouvent, mais aussi avec un enthousiasme évident, elle a enchaîné coups de pied et de poing, dans le vide et dans les protections. Une future ceinture noire ?