Rachel Legrain-Trapani : Benjamin Pavard lui dit "Je t'aime"

Elle a 29 ans, il n'en a que 22 ans, une différence d'âge qui en gêne certains. Mais Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard s'en moquent.

Présente à Kazan (Russie) le 30 juin 2018 pour le huitième de finale opposant les Bleus de Didier Deschamps aux Argentins emmenés par Lionel Messi, Rachel Legrain-Trapani a vibré pour l'équipe de France mais surtout pour un joueur en particulier : son compagnon Benjamin Pavard. À l'origine du but de l'égalisation (2-2) avec une demi-levée parfaite, le jeune footballeur qui évolue à Stuttgart (Allemagne) a célébré sa victoire avec l'ex-Miss France. Le couple ne cache plus son amour et a partagé de tendres étreintes devant les caméras du monde entier.

Rapidement rentrée en France avec tous les autres invités au huitième de finale – elle a fait le voyage avec Miss France 2017 Alicia Aylies –, Rachel Legrain-Trapani n'est pas encore redescendue de son nuage. La jeune femme a publié une photo d'elle enlaçant tendrement son chéri sur Instagram. Une grande complicité qui n'a pas manqué de faire réagir Benjamin Pavard. Séparé de sa belle, le sportif n'a pas hésité à lâché un "Je t'aime" en commentaire, déclaration d'amour qui a suscité une réponse des plus enthousiastes de la part Miss France 2007 : "Moi aussi!!!!!!!!!!!!!", le tout accompagné de deux coeurs.