Rachel Legrain-Trapani in love de Benjamin Pavard : Elle lui témoigne son amour

Loin des yeux mais pas du coeur. Parce que le couple qu'elle forme avec le jeune footballeur de 22 ans Benjamin Pavard n'est à présent plus un secret pour personne, Rachel Legrain-Trapani peut ouvertement lui témoigner toute sa fierté et son amour. Ce que l'ex-reine de beauté de 29 ans, couronnée Miss Picardie 2006 puis Miss France 2007, a fait le samedi 16 juin 2018 à l'occasion des débuts de l'équipe de France en Coupe du monde contre l'Australie.

Si la jolie Picarde n'a pas fait le voyage jusqu'en Russie comme certains proche des Bleus, épouses, parents ou frères, elle n'a pas manqué de suivre avec attention le match de poules qui s'est soldé par une victoire (2-1). Devant son écran de télévision avec son fils Gianni (né en décembre 2013 de son mariage avec le footballeur Aurélien Capoue), Rachel Legrain-Trapie a publié une photo on peut plus explicite dans l'une de ses stories Instagram. Deux joueurs de l'équipe de France apparaissent de dos, Raphaël Varane et Benjamin Pavard tandis que des mains entourant un coeur ont été ajoutées. Il ne fait aucun doute que Rachel Legrain-Trapie adresse ce joli témoignage d'amour à son compagnon.