Rachel Weisz enceinte à 48 ans : Ravissante, elle dévoile son baby-bump

"Je vais bientôt le montrer", avait-elle promis dans une très récente interview accordée au New York Times, où elle révélait sa grossesse. Et Rachel Weisz n'a pas manqué de tenir sa promesse. Mardi 24 avril, la star britannique de 48 ans prenait part à la première du film Désobéissance dans le cadre Tribeca Film Festival à New York. L'occasion de dévoiler enfin ce joli petit ventre rond !

C'est au côté non pas de son mari Daniel Craig mais de sa partenaire de jeu Rachel McAdams (devenue maman pour la première fois début avril) que l'actrice anglaise est apparue. Vêtue d'une longue robe marron, elle n'a pas cherché à cacher son baby bump. Radieuse, elle a fait crépiter les flashs, avant de tenter de charmer la critique dans ce film de Sebastian Lelio (Oscar 2018 du meilleur film en langue étrangère pour Une femme fantastique) qui raconte comment la réapparition d'une jeune femme juive orthodoxe, qui retourne chez elle après la mort de son père, provoque quelques tensions au sein de la communauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sentiments qu'elle éprouve à son égard... À noter qu'une avant-première française aura lieu le mardi 6 juin au Gaumont Opéra à Paris en présence de l'équipe du film et donc de notre ravissante future maman.

"Daniel et moi sommes tellement heureux. Nous allons avoir un petit être humain. Nous sommes impatients de le rencontrer, lui ou elle. C'est tellement un mystère", avait annoncé l'actrice enceinte. Il s'agit du deuxième enfant pour Rachel Weisz. La comédienne originaire de Londres est déjà maman d'un petit Henry, 11 ans, qu'elle a eu avec Darren Aronofsky, dont elle a partagé la vie de 2001 à 2010. C'est également une deuxième paternité pour Daniel Craig, puisqu'il a déjà une fille, Ella, âgée de 25 ans (fruit de son mariage avec Fiona Loudon). Rachel Weisz et l'interprète de James Bond sont en couple depuis décembre 2010 et mariés depuis juin 2011.