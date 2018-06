Rafael Nadal, Marco Cecchinato, Simona Halep... Ont aussi régné sur Instagram

Tout ne se passe pas seulement sur la terre battue de Roland-Garros, les réseaux sociaux ne sont pas en reste. La plateforme de gestion des réseaux sociaux et content Marketing NukeSuite s'est penchée sur les joueurs qui ont le plus intéressé sur Instagram, ceux qui ont récolté le plus grand nombre de nouveaux abonnés lors de la célèbre quinzaine parisienne.

Grâce à son nouveau passage par la porte d'Auteuil marqué par un 11e victoire et un 11e trophée, Rafael Nadal a passé la barre des 5 millions de followers, récoltant plus de 201 000 nouveaux abonnés. De quoi permettre au champion espagnol d'occuper la première place des performers sur Instagram. Sorti de nulle part, complètement inattendu, le 27e joueur mondial Marco Cecchinato – qui a atteint la demi-finale du tournoi masculin avant d'être battu par l'Autrichien Dominic Thiem –, a suscité de nombreuses curiosités qui lui ont permis d'enrichir sa page Instagram de plus de 96 000 nouveaux abonnés. Une femme complète le podium, Simona Halep qui s'est imposée face à l'Américaine Sloane Stephens en finale. La Roumaine de 26 ans a récolté plus de 80 000 nouveaux abonnés. Le Serbe Novak Djokovic et la Russe Maria Sharapova complètent le top 5.

Marco Cecchinato s'impose comme le grand vainqueur de Roland-Garros sur Instagram, faisant largement réagir sa communauté durant son incroyable quinzaine. Presque 66% de sa communauté s'est mobilisée lorsqu'il a posté une photo et un message au lendemain de sa victoire face à Novak Djokovic.