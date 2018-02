Raphaël (L'amour est dans le pré) : "La prod' a fabriqué un salaud pour le buzz"

Raphaël, pêcheur dans L'amour est dans le pré 2017, a tenté sa chance avec Marie-Laure. Mais voilà, le couple a rompu en plein bilan face à Karine Le Marchand. Alors que son ex-compagne est aujourd'hui en couple avec un autre participant au programme et que lui aussi a retrouvé l'amour, ce dernier a poussé un coup de gueule contre la production de l'émission.

Lors d'un entretien pour le site Voici, il a fait savoir que, selon lui, ce qui a été diffusé n'a pas totalement reflété la réalité. Du moins c'est ce qu'il a compris après la diffusion du bilan à l'antenne. Il explique : "J'étais à l'étran­ger, mais plusieurs de mes amis m'ont dit que la produc­tion avait fabriqué un salaud pour faire le buzz. Les gens qui ne me connais­saient pas et me connaissent qu'à travers le bilan ont pensé que j'étais quelqu'un de pas cool. Des personnes ont presque dû se défendre d'être mes amis. Mon image a été utili­sée et détour­née à des fins d'au­di­mat. Je pense que c'est impor­tant de dire les choses."

En colère contre la production, il poursuit : "Je pense qu'elle se joue complè­te­ment de nous. Durant l'échange, Karine m'a dit que j'étais un mec bien parce que j'avais eu le courage et la sincé­rité de dire les choses. Evidem­ment, cette partie là n'a pas été mise au montage. (...) La produc­trice nous donne vrai­ment l'image d'une personne très humaine, psycho­logue et sensible. Mais elle prétend que l'au­di­mat n'entre pas en ligne de compte dans le montage. Ça me fait sourire. Notre image est utili­sée à des fins d'au­dience. Une fois que la saison est finie, ces gens que l'on croit être deve­nus des amis, dispa­raissent. On nous a bien utili­sés, hop on passe aux suivants."

Concernant sa rupture souhaitée avec Marie-Laure, Raphaël a fait savoir que cette dernière n'avait pas de raison d'être surprise, contrairement à ce qu'elle a pu laisser paraître. "La sépa­ra­tion avait été discu­tée bien en amont. C'est elle qui a souhaité malgré tout venir au bilan sachant qu'on se quit­tait. Elle a même souhaité qu'on passe le week-end qui a précédé le bilan ensemble pour termi­ner joli­ment notre histoire. À aucun moment, elle ne m'a reparlé de la sépa­ra­tion qui était pour­tant annon­cée et actée depuis plusieurs semaines déjà", explique-t-il. Pourtant, la jeune femme a confié à Karine Le Marchand ne pas être au courant de cette soudaine rupture.