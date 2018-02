Raphaël (Mariés au premier regard) victime d'un vol : "Je suis dégoûté, triste..."

Que d'embûches dans le tour de France en VTT de Raphaël, révélé dans Mariés au premier regard 2 (M6).

Lundi 26 février 2018, l'ex-mari de Caroline a pris la parole sur Instagram pour annoncer qu'un gros coup dur venait de frapper son périple à vélo organisé dans le but de récolter 10 000 euros pour l'association Rétina France. Etant lui-même touché par la kératocône, une maladie dégénérative de l'oeil, le jeune homme a à coeur de faire parler de son combat par ce biais.

"Comme de nombreuses personnes le savent déjà, je vous annonce que la cagnotte a été piratée ce week-end. Je suis en contact avec le site leetchi.com pour comprendre et surtout récupérer la cagnotte très rapidement. Vous avez été nombreux à me contacter pour avoir des explications, je devrais en savoir plus d'ici 20h ce soir", a-t-il expliqué, dépité, à ses supporters. Et le sportif de poursuivre, quant à son moral : "Je suis dégoûté, triste et plus motivé pour continuer mais je vais pas lâcher pour montrer à ce rouffiant qui a fait ça et pour lui prouver qu'on est plus fort ! (...) J'ai bon espoir de récupérer la cagnotte, je vous tiens au courant. Raphaël"

Un coup dur qui intervient alors que ce tour de France avait déjà connu quelques péripéties. En milieu de semaine dernière, en plein Paris, Raphaël avait par exemple connu un souci technique. "C'était ma première crevaison, en plus sur la roue arrière ! La galère, il a fallu sortir toutes les affaires, démonter la remorque etc etc.. mais bon ça a rajouté un peu de piment à la journée (...) Ça fait maintenant 37 jours que je suis parti et je peux vous dire que c'est très très dur autant physiquement que mentalement, mais je peux vous dire que rien ne m'arrêtera", confiait-il alors.

Pour rappel, Raphaël s'est lancé le défi de parcourir 3800 kilomètres en 63 jours, soit 70 kilomètres à pédaler par jour à une vitesse moyenne de 15 km/h.