Reconnaissez-vous cette jolie petite fille devenue une actrice ?

En ce qui la concerne, l'expression mini-moi s'applique sans hésitation. Sur son compte Instagram, cette jeune comédienne française a profité de la Journée internationale des filles – Depuis 2011, le 11 octobre promeut les droits fondamentaux des filles en mettant en lumière les inégalités et autres discriminations dont souffrent les plus jeunes – pour célébrer la jeune fille qu'elle fut. Contrairement à d'autres consoeurs, elle a eu le droit à une enfance heureuse, à une éducation et n'a pas souffert des pires maux comme l'excision ou le mariage forcé. Un joli petit sourire appelant au bonheur qu'elle a décidé d'immortaliser le temps d'une photo-souvenir, s'inscrivant dans la mobilisation instiguée par Plan France.

Et force est de constater que cette fillette au doux regard n'a pas changé. Aujourd'hui actrice à l'affiche de la comédie L'un pour l'autre, elle est a notamment brillé dans Sous le même toit, La Fille de Monaco, Adèle Blanc-Sec ou encore L'amour dure trois ans et Un heureux événement, après avoir été Miss Météo dans Le Grand Journal. Vous l'aviez bien évidemment reconnue, il s'agit de la délicieuse Louise Bourgoin.