Reese Witherspoon : Promenade avec son adorable fils, Tennessee

Reese Witherspoon a profité d'un après-midi ensoleillé pour faire une balade avec son fils de 6 ans, prénommé Tennessee. L'actrice de 43 ans a été aperçue lors de cette petite séance de shopping, au Brentwood Country Mart, à Los Angeles. Elle était vêtue d'un joli sweat rose, d'un simple jean et de baskets jaunes, pour cette petite sortie mère-fils. Sans maquillage, elle a laissé son fils porter un immense sac de courses, l'air amusé.

Reese Witherspoon est actuellement mariée à Jim Toth, 48 ans, qui est un agent de stars. En 2011, les deux amoureux se sont mariés à Ojai, en Californie. Un mariage qui aurait coûté plus de 7 millions de dollars, avec toute une flopée de célébrités parmi les invités, dont Alyssa Milano, Salma Hayek ou encore Tobey Maguire. Avant de rencontrer Jom Toth dans un bar, elle était en couple avec Ryan Philippe jusqu'en 2007. Ensemble, ils ont eu une fille, Ava (19 ans) et un garçon, Deacon (15 ans).

Mère de famille comblée, Reese Witherspoon connaît également un grand succès sur le plan professionnel. Depuis un an maintenant, elle est la star de la série Big Little Lies, où elle donne la réplique à Nicole Kidman et Shailene Woodley. La fiction a d'ailleurs été prolongée pour une saison supplémentaire, qui est actuellement en train d'être tournée à Malibu, en Californie. Reese Witherspoon a également des talents d'auteure, puisqu'elle a récemment publié un livre intitulé Du whisky dans une tasse de thé : ce que grandir dans le Sud m'a appris à propos de la vie, de l'amour et de la pâtisserie. Elle a également deux podcasts et une chaîne YouTube. Une femme occupée !