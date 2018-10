Renaud, fragile, "passe sans cesse du fond du trou au zénith"

David Séchan, le jumeau de Renaud, poursuit sa promotion, lui qui publie un livre de photos de l'enfance et la jeunesse du chanteur. Après avoir confirmé il y a quelques jours que l'artiste de 66 ans était de nouveau sevré et qu'il avait tiré un trait sur les boissons alcoolisées, le photographe a une nouvelle fois donné des nouvelles de son frère dans un entretien accordé ce jeudi 25 octobre 2018 au journal Le Parisien.

"Renaud va bien (...), il est en pleine renaissance. Il passe sans cesse du fond du trou au zénith avec une rapidité foudroyante. C'est un artiste très fragile mais il a de la ressource", assure David Séchan. Lancé, ce dernier a révélé que son frère n'était "resté que douze jours à l'hôpital à Montpellier" pour sa dernière cure en septembre. Contre l'avis médical. "Les médecins voulaient le garder plus longtemps, mais cet animal n'en fait qu'à sa tête. Il est sorti quand il était sevré. Il en est sorti sobre et, depuis, il a une hygiène de vie bien meilleure, il ne boit que de l'eau et beaucoup de San Pellegrino. Plein de sucres, mais pas d'alcool. Et il travaille sur son disque", a-t-il réaffirmé, confirmant qu'il s'agissait d'un opus "sur l'enfance".

David Séchan, qui a passé "quelques jours" avec son frère dans le Sud après la fin de son hospitalisation, s'est également confié sur les enfants du chanteur. Réputé pour être un taiseux, Renaud exprime difficilement ses sentiments et n'est pas dans la démonstration d'affection, même avec sa fille Lolita (38 ans) et son fils Malone (12 ans). "Avec eux aussi, il a une pudeur hallucinante. Lolita [dont la maman est Dominique Quilichini, NDLR] est formidable, s'occupe beaucoup de lui et ce n'est pas simple pour elle. Malone [dont la maman est Romane Serda, NDLR] aussi. C'est un gamin adorable", a-t-il conclu.