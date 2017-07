Ricardo violent avec son bébé ? Julia Paredes met les choses au clair !

Ces derniers jours, Ricardo et Nehuda sont dans la tourmente. Soupçonnés de maltraitance sur leur fille Laïa âgée de 4 mois, les deux candidats de télé-réalité ont dû faire face au témoignage de Julia Paredes. La jeune femme – qui avait côtoyé Ricardo lors du tournage de Friends Trip (NRJ12) en 2014 – a livré un récit glaçant concernant les accès de violence du jeune papa.

Sur Twitter, elle est revenue sur ses propos : "Que les choses soient claires ! Par rapport à l'affaire Ricardo/Nehuda, on m'a appelée puisque j'ai fait plusieurs aventures avec Ricardo, on m'a affirmé qu'il avait quand même été loin dans ses propos et gestes avec moi."

Plus encore, elle assure "ne pas vouloir faire le lien" entre le comportement limite de Ricardo et l'affaire concernant la petite Laïa. "S'il était parfois virulent dans ses propos avec moi dans Friends Trip, cela ne veut pas dire qu'il violente son enfant. Personne ne peut juger puisque personne n'était présent", a écrit Julia Paredes, elle-même maman d'une petite Luna. Et d'ajouter : "Laissons la justice faire les choses et prions pour que la petite Laïa aille mieux."