Richard Berry et sa femme, Nolwenn Leroy... : En péniche sur la Seine

Le respect de l'environnement est l'une des causes les plus populaires auprès des célébrités. Richard Berry et Nolwenn Leroy ont rejoint le combat en assistant au gala de la fondation de Maud Fontenoy. L'acteur était accompagné de son épouse, Pascale Louange.

La soirée de gala de la Maud Fontenoy Foundation a eu lieu jeudi 6 juin 2019 sur la Péniche Ducasse, dans le 16e arrondissement de Paris. L'ancienne navigatrice et le chef étoilé y ont reçu leurs prestigieux invités, dont faisaient partie Monica Bellucci et son compagnon Nicolas Lefebvre. Richard Perry était également présent, accompagné de son épouse, Pascale Louange. Deux jours plus tôt, l'acteur de 68 ans et sa moitié avaient été vus dans les tribunes de Roland-Garros.

Nolwenn Leroy a, elle aussi, fait un tour à Roland-Garros cette semaine. Toute de Gucci vêtue, la chanteuse de 36 ans, compagne de l'ex-tennisman Arnaud Clément, avait sorti le grand jeu pour le gala de la Maud Fontenoy Foundation.

Le réalisateur Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin, l'acteur Ary Abittan, le présentateur Alex Goude, Yann Arthus-Bertrand et l'ancien ministre Jack Lang complétaient la liste des invités de l'événement.