Richard Virenque : Son divorce avec Stéphanie, "difficile" pour ses enfants

A 47 ans, Richard Virenque n'a toujours pas décroché du vélo. Retraité depuis 2004 après deux podiums sur le Tour de France (en 1996 et 1997), épreuve reine qu'il commente depuis 2005 sur Eurosport, l'ancien coureur n'a jamais disparu du paysage cycliste, lui qui vit pourtant une partie de l'année loin de l'Hexagone avec sa ravissante compagne Marie-Laure et leur fils Eden, âge de deux ans et demi.

Financièrement stable grâce à de multiples activités (vente de vélos, de compléments alimentaires et promotion immobilière) et heureux en amour, Richard Virenque ne l'a pas toujours été, marqué par un divorce particulièrement délicat avec son ex-femme Stéphanie. De leur union sont nés deux enfants, Clara, 20 ans, et Darion, 17 ans, qu'il évoque avec un peu d'amertume dans une interview accordée à Télé Loisirs. "Je suis malheureusement passé un peu à côté des grands. Le divorce avec leur maman en 2008 a été difficile pour eux", avoue-t-il avec transparence.

Cette expérience de la paternité, Richard Virenque la revit de façon plus réussie et épanouie avec Eden. "Je vis avec le petit dernier, je suis à fond derrière lui. En tant qu'homme, on apprécie plus un enfant quand on a passé la quarantaine. A 25 ans, on n'est pas assez mature", analyse le consultant sportif.

Lors d'un long entretien accordé au magazine Pédale ! en juin 2016, Richard Virenque n'avait pas hésité à balancer les dessous de son divorce, avec le franc-parler qu'on lui connaît. Stéphanie est partie pour un autre alors que l'ancien coureur venait d'être victime d'une lourde chute qui l'avait défiguré et avait nécessité plusieurs mois de convalescence. "J'étais défiguré pendant les semaines, les mois qui ont suivi. En plus, après un traumatisme crânien, tu fais une dépression nerveuse pendant huit à douze mois, c'est normal, il faut juste être accompagné. Le truc, c'est que mon ex-femme a eu la bonne idée de se barrer avec quelqu'un d'autre quand j'étais en bas de la cave. J'étais à ramasser à la petite cuillère", avait-il notamment lâché, sans aucun filtre. Leur histoire est peut-être terminée, mais la rancoeur toujours pas digérée.

L'intégralité de l'interview de Richard Virenque est à retrouver dans Télé Loisirs en kiosques le 17 juillet 2017.