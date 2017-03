Rihanna : Gênée par sa scène de sexe "dégoûtante", sa drôle de vidéo

Icône sexy à la réputation sulfureuse, Rihanna vient également de prouver qu'elle pouvait parfois être très pudique.

Lundi 20 mars sur Instagram, la chanteuse de 29 ans a donné rendez-vous à ses fans pour l'enregistrement d'une vidéo diffusée en direct afin de commenter sa performance dans la cinquième saison de la série Bates Motel, actuellement diffusée sur la chaîne A&E. La star barbadienne prête ses traits à Marion Crane, autrefois interprétée par la comédienne Janet Leigh dans le film d'Alfred Hitchcock sorti en 1960, Psycho.

Dans ce premier épisode, les téléspectateurs ont ainsi notamment pu découvrir la vedette dans une scène de sexe jouée au côté d'Austin Nichols (dans le rôle de Sam Loomis). Très embarrassée par cette séquence, Riri n'a pas caché sa gêne en vidéo. "C'est tellement bizarre. Oh mon Dieu, je ne peux pas...", a-t-elle déclaré lors de son live. Riant nerveusement aux éclats avec deux de ses amis, l'interprète de Bitch Better Have My Money a éprouvé beaucoup de difficultés à se regarder et surtout à s'entendre. "Je ne peux même pas écouter ma voix, c'est dégoûtant. C'est tellement étrange, oh mon Dieu !"

Encouragée par ses proches, l'ex-chérie de Drake a ensuite organisé un jeu à boire pour mieux faire passer la pilule. Tout en observant les commentaires des internautes, Rihanna a enchaîné les verres de tequila à chaque fois que le prénom "Norman" (le personnage principal) était prononcé à la télévision.

À l'issue de la diffusion de ce premier épisode, la superstar récemment honorée à Harvard a expliqué à ses fans que son deuxième et ultime épisode serait diffusé la semaine prochaine, lundi 27 mars. "J'essayerai de faire mieux la prochaine fois. (...) Merci de m'avoir suivie et de croire en moi", a-t-elle conclu.