Rihanna : Une boule à facettes scintillante à Coachella

Coachella, c'est LE festival auquel il faut se rendre quand on est un people branché. Et ça, de nombreuses stars l'ont bien compris. Si elle n'était pas à la programmation cette année, Rihanna, pourtant bien présente dans le désert californien, n'a cessé d'impressionner la fashion sphère par sa tenue impressionnante.

La discrétion ? Rihanna ne connaît pas. Toujours très sexy et glamour, celle qui lance sa collection de bijoux aux côtés de Chopard a adopté un look de festivalier assez... simple. L'ex de Drake était vêtue d'un joli débardeur Gucci qu'elle a facilement associé à un short en jean, avec de grosses chaussures et, bien-sûr, une paire de lunettes. Mais ce n'est pas tout... La jeune femme portait également en dessous un détail qui la faisait briller de mille feux.

Vous l'avez compris, Riri a décidé de "Shine bright like a diamond" comme elle le chante si bien, avec sa combinaison ultramoulante et pailletée de la tête aux pieds. Très fière, la jeune chanteuse a part ailleurs partagé son look sur les réseaux sociaux. Une photo qu'elle a légendée à sa sauce : "Je ne peux pas encore rentrer chez moi car il n'y a pas assez de monde qui a vu ma tenue." Du Rihanna tout craché.