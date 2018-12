Rihanna vend sa chic villa pour 7,4 millions de dollars

Comme le rapporte le Mail Online, Rihanna a donc mis en vente sa propriété achetée l'an dernier pour 6,7 millions de dollars et la chanteuse espère faire une plus-value puisqu'elle compte en tirer 7,4 millions.

La demeure de la star de 30 ans s'étend sur une surface de 700 m² et comprend notamment six chambres à coucher (dont quatre suites), dix salles de bain, une salle de cinéma, une salle de sport et un billard ! En outre, les futurs propriétaires pourront profiter d'un vaste terrain avec piscine, bordé de grands arbres et de palmiers, cachant les lieux des regards indiscrets, notamment ceux passant dans le coin pour rejoindre les quartiers de Mulholland Drive et Hollywood Boulevard. Côté ambiance, la maison hyper moderne, possède de hauts plafonds, de larges baies vitrées et l'on peut constater la présence d'acier ou de marbre.

Cette mise en vente intervient alors qu'en mai dernier, un fan obsédé par la star, nommé Eduardo Leon, a été arrêté et mis en examen pour plusieurs motifs après avoir réussi à s'introduire dans la propriété où il a passé douze heures, attendant Rihanna alors à New York. Plus tôt dans l'année, un gang de voleurs ayant visé plusieurs demeures de stars s'en était aussi pris à sa maison.

Rihanna, qui vient de dévoiler les images de sa nouvelle campagne pour sa marque Savage X Fenty, possède une seconde maison à Los Angeles.

Thomas Montet