Robert Pattinson est pour le retour de Twilight : "Je suis curieux"

Cinq ans après la fin de la saga Twilight, les comédiens ont pris divers chemins. En tête de liste, Robert Pattinson, abonné aux ambitieux projets de cinéma indépendant (Life, The Rover, The Lost City of Z) et interprète dans Twilight du séduisant Edward Cullen. Interrogé par Yahoo sur un hypothétique retour de la franchise sur grand écran, l'acteur britannique n'a pas caché son désir d'en savoir plus.

"Vraiment, ils vont la développer ? Donc j'aurais mon propre spin-off, c'est ça ?", questionne l'intéressé quant à la possibilité de voir la saga être rebootée. Bien évidemment, il y a de fortes chances que R-Patz ne soit pas de retour. Mais le comédien est intrigué par l'idée, voire presque séduit. "Je suis toujours un peu curieux. N'importe quel truc là où se trouve un public de masse – ou de toute évidence un public pour cela – j'aime toujours l'idée de miner les attentes des gens. Il pourrait y avoir plusieurs manières radicales de le faire, ce qui pourrait être amusant. C'est toujours difficile quand il n'y a pas de matériel originel. Mais oui, je suis curieux", confie le jeune homme qui est actuellement à l'affiche de The Lost City of Z, le sublime dernier long métrage de James Gray.

On retrouvera prochainement Rob à l'affiche de Damsel (avec Mia Wasikowska), Good Time (qui sera présenté en Compétition officielle à Cannes en mai) et va tourner pas moins de trois films dans les mois à venir : The Trap, d'Harmony Korine avec Al Pacino et Benicio Del Toro, Idol's Eyes d'Olivier Assayas avec Sylvester Stallone et enfin High Life de Claire Denis.