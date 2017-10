Roman Polanski : D'Emmanuelle Seigner au meurtre de Sharon Tate... Confidences

Le 1er novembre sort sur les écrans D'après une histoire vraie, présenté à Cannes, de Roman Polanski. Il s'agit de la cinquième collaboration entre le réalisateur franco-polonais et son épouse Emmanuelle Seigner, presque trente ans après Frantic, sorti en 1988.

Dans une grande interview accordée à Citizen K, Roman Polanski, 84 ans, évoque Emmanuelle, mais aussi Sharon Tate, sa précédente épouse, assassinée par les adeptes de Charles Manson en 1969, ou encore son statut d'éternel fugitif : cet été, un juge américain a refusé d'abandonner les poursuites pour agression sexuelle sur mineure contre le réalisateur, comme le demandaient l'accusé et sa victime Samantha Geimer, quarante ans après les fais.

Quand le diable ne vient pas...

D'après une histoire vraie, sur un scénario d'Olivier Assayas, est adapté du roman de Delphine de Vigan, sorti en 2015, pour lequel elle a reçu le prix Renaudot et le Goncourt des lycéens. Il raconte l'histoire d'une romancière dont la vie est peu à peu prise en otage par une admiratrice. Emmanuelle Seigner incarne cette écrivaine que séduit puis hante la troublante Elle, incarnée par Eva Green, dans l'un de ses très rares rôles en langue française. Pour résumer le film, Roman Polanski cite ce proverbe polonais : "Quand le diable ne vient pas, il envoie une femme." Après Frantic, Lunes de fiel (1992), La Neuvième Porte (déjà une histoire de diable, en 1999) et La Vénus à la fourrure (2013), c'est la cinquième fois qu'il fait tourner Emmanuelle Seigner (51 ans), son épouse et mère de ses enfants, Morgane (24 ans) et Elvis (19 ans) : "Sur Frantic, on ne se connaissait pas assez pour avoir cette distance sur le plateau. Avec son expérience, c'est plus facile maintenant. La relation est comme avec toute autre actrice. D'ailleurs, pour D'après une histoire vraie, on ne se rendait pas sur le tournage dans la même voiture. Elle partait plus tôt, car je n'avais pas besoin de maquillage, du moins pas encore, raconte Polanski à Citizen K. Et elle rentrait plus tôt car j'ai toujours des trucs à faire en studio." Tous ces films, et bien d'autres classiques de Polanski, seront de nouveau projetés à l'occasion de la rétrospective qu'organise la Cinémathèque française du 30 octobre au 3 décembre 2017.