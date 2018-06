Rudi Garcia et sa compagne Francesca Brienza : Dans l'ombre à Roland-Garros

Rudi Garcia et sa compagne Francesca Brienza sont des habitués de Roland-Garros mais l'entraîneur de l'OM et sa jeune compagne italienne ne s'installent jamais dans les tribunes VIP, au plus près de la célèbre terre battue parisienne. Comme à leur habitude, le technicien français de 54 ans et l'animatrice télé et mannequin de 32 ans sont restés en retrait pour leur nouvelle venue à la porte d'Auteuil.

Tandis que Karine Le Marchand s'est fait remarquer avec son intenable ami Stéphane Plaza, que Camille Lacourt et Hajiba Fahmy se sont montrés à nouveau très complices, Rudi Garcia et Francesca Brienza ont quant à eux joué la carte de la discrétion. Le couple qui se montre peu aurait presque pu passer inaperçu en restant dans l'ombre d'une tribune. Habillé d'une chemise blanche, Rudi Garcia n'a échangé aucun geste tendre avec sa compagne, écoutant avec attention les commentaires d'un homme qui se trouvait à ses côtés.

Très active sur Instagram, Francesca Brienza qui se surnomme "La Brienzina" aurait aisément pu faire croire qu'elle se trouvait encore en vacances aux Seychelles. La jolie brune originaire de Rome a partagé de nombreuses photos de cette magnifique escapade. Plongée dans un décor paradisiaque, elle a multiplié les apparitions en bikini sans jamais poser avec Rudi Garcia. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est sans aucun doute celui à qui l'on doit ce bel album souvenir intégrant sable fin, hamac et tortues.