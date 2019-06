Ryan Phillippe : Sosie du chéri de sa fille Ava ? Une photo sème le trouble

Ah l'amour... Comme de nombreux jeunes de son âge, Ava Phillippe vit ses premiers émois amoureux. Sur son compte Instagram, où elle compte 741 000 followers, elle a dévoilé deux tendres photos d'elle et de son chéri. Un beau jeune homme... sosie de son père l'acteur Ryan Phillippe ?

Le compagnon de la demoiselle se nomme Owen Mahoney et il est, comme elle, étudiant à Berkeley, l'université de Californie. Sur les photos postées le 10 juin par Ava Phillippe, on peut les voir complices et enlacés lors d'une fête en plein air sous les palmiers à Hollywood. Dans les commentaires, plusieurs followers ont trouvé qu'Owen ressemblait à Ryan Phillippe (Souviens-toi l'été dernier, Shooter...) du temps de sa jeunesse... "Il ressemble à une version jeune de ton père. Wouah" ; "J'ai cru que c'était une vieille photo de @reesewitherspoon & @ryanphillippe" ou "Ta mère et toi avez les mêmes goûts, il ressemble exactement à ton père OMG", peut-on par exemple lire.

S'il est vrai qu'Ava ressemble énormément à sa mère l'actrice Reese Witherspoon (La Revanche d'une blonde, Big Little Lies...), dire qu'Owen est le sosie de Ryan Phillippe est un peu précipité. Heureusement, d'autres internautes ont nié cette supposée ressemblance. En revanche, l'acteur a bel et bien donné ses traits à son fils Deacon !