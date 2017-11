Reese Witherspoon et Ava: Shopping à Paris pendant que Ryan Philippe se "bat"...

Le 25 novembre, Ava Philippe, l'unique fille de Reese Witherspoon et Ryan Phillippe, fera partie des jeunes femmes qui participeront à la prochaine édition du Bal des débutantes, à Paris. Et pour s'y préparer, la jolie blonde de 18 ans est arrivée à Paris mardi 21 novembre, en compagnie de sa célèbre maman et de son beau-père, Jim Toth, ainsi que de son petit frère Tennessee (5 ans).

Le lendemain, la star de La Revanche d'une blonde et son mini-moi étaient aperçues dans les rues de Paris, en pleine séance shopping. Les deux adorables complices ont notamment visité des boutiques Chanel et Gucci, profitant des températures clémentes pour se balader dans la capitale, en passant notamment par le Trocadéro.

On a appris par le magazine Point de vue que le cavalier d'Ava Phillippe serait Padmanabh Singh, maharadjah de Jaipur, autrefois l'un des principaux États princiers de Rajasthan en Inde. Âgé de 19 ans, il est le le fils de la princesse Diya Kumari et de son époux Narendra Singh, ce qui fait de lui l'un des plus beaux partis d'Asie. Joueur de polo émérite (il vient d'intégrer l'équipe nationale indienne), il est le filleul du prince Charles et passe une bonne partie de son temps en Angleterre, où il est membre du Guards Polo Club de Windsor, tout comme es princes William et Harry.

De l'autre côté de l'Atlantique, le père d'Ava, Ryan Philippe, continue de se débattre avec les accusations de son ex-petite amie, Elsie Hewitt. La jeune femme, qui l'a accusé de violences, a déposé une plainte contre l'acteur qui vient de répliquer dans un communiqué où il nie les faits qui lui sont reprochés. Les propos d'Elsie seraient selon lui d'ordre "diffamatoires", son objectif étant de lui "extorquer de l'argent et de faire de la publicité pour elle et sa carrière de model".