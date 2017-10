Sabrina : Après la polémique, Melissa Joan Hart réunie avec ses collègues...

Même si elle n'a pas pu partir en vacances en République dominicaine à cause de l'ouragan Maria, l'actrice Melissa Joan Hart avait le sourire, le 29 octobre 2017. La raison ? La star retrouvait ses anciens camarades de Sabrina l'apprentie sorcière !

Après avoir été taclée pour ses propos déplacés concernant l'annulation de ses vacances, Melissa Joan Hart était sans doute contente de retrouver l'accueil chaleureux de ses fans en prenant part au Comic Con de Los Angeles. L'actrice participait à une conférence autour de Sabrina l'apprentie sorcière, la série culte dans laquelle elle a tenu le premier rôle entre 1996 et 2003. À ses côtés, on a pu voir celles qui jouaient ses tantes, Caroline Rhea (alias Hilda Spellman) et Beth Broderick (Zelda Spellman), ainsi que Nick Bakay (qui prêtait sa voix au chat Salem Saberhagen) ou Nate Richert (qui jouait Harvey Kinkle, le petit ami de Sabrina)...

La série devrait avoir droit à un reboot mais sans le casting de base et dans une version plus sombre. Basé sur la BD The Chilling Adventures of Sabrina, ce projet devrait être proposé par CW.

Quant à Melissa Joan Hart, elle a récemment réalisé pour Lifetime le téléfilm The Watcher in the Woods (remake d'un film de Disney) avec Anjelica Huston. Il a été diffusé le 21 octobre.