Sabrina Ouazani avoue stalker son chéri Franck Gastambide et surveiller ses "ex"

Sabrina Ouazani est une femme amoureuse, et elle ne s'en cache plus. L'actrice que l'on retrouve actuellement à l'affiche de Plan Coeur, sur Netflix, raconte un peu de son quotidien dans une interview accordée à Stylist. Sans nommer ce fameux heureux élu – qui n'est autre que Franck Gastambide, avec qui elle collabore régulièrement – la brune grande gueule de la jeune garde française assume (presque) tout.

Elle confie notamment avoir récemment stalké (suivre en secret, surveiller) son amoureux sur les réseaux sociaux. "Très honnêtement, c'est celui de mon mec, avoue-t-elle en riant. Nous ne sommes pas amis, mais son compte est ouvert, donc forcément, je vais regarder s'il y a des retours d'ex." Sabrina fait partie de celles qui surveillent de très près. Et pas forcément son homme. "Plutôt des ex, on ne va pas se mentir. Pour vérifier où ils en sont, sans pour autant leur souhaiter leur pire."

Celle qui vient de passer réalisatrice avec son court métrage On va manquer évoque à nouveau son chéri quelques questions plus tard, en révélant le code secret le plus débile qu'elle a pu avoir. "Le prénom de mon amoureux avec celui de mon chat" avoue-t-elle... en toute transparence.