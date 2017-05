Salma Hayek, 50 ans, change radicalement de look capillaire et passe au rose

Lancé en mai 2015, le programme Women in Motion a pour vocation de mettre en lumière la contribution des femmes dans l'industrie cinématographique et se bat pour l'égalité entre hommes et femmes dans le monde du septième art. "Comme dans de bien trop nombreux domaines encore, les femmes sont sous-représentées ou désavantagées dans le cinéma, malgré leur contribution inestimable à tout ce qui le constitue. Faire progresser l'égalité entre femmes et hommes est au coeur des priorités de Kering. C'est pourquoi je suis fier de poursuivre ce combat aux côtés du Festival de Cannes", a déclaré François-Henri Pinault dans un communiqué officiel.

Depuis trois éditions, les conférences et discussions organisées autour de Women in Motion ont notamment permis de soulever les questions de la difficulté d'accès aux financements pour des films réalisés par des femmes (ou sur des femmes), des inégalités salariales, ou du manque de représentation des femmes et de leurs oeuvres cinématographiques sur les écrans. Cette année, c'est l'actrice Isabelle Huppert qui prête ainsi son visage pour l'affiche de l'édition 2017, à l'occasion des 70 ans du Festival de Cannes.