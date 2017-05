Salma Hayek, décolletée, sort le grand jeu devant Charlize Theron pour Chopard

En place depuis dix-sept ans, le Trophée Chopard du Festival de Cannes 2017 a été remis hier, lundi 22 mai. Le maison genevoise avait pris ses quartiers sur le rooftop Chopard dans l'hôtel Martinez, où elle a accueilli un beau parterre de stars, dont la maîtresse de cérémonie, Charlize Theron. La star sud-africaine, vêtue d'une robe Prada et parée de bijoux Chopard, a ainsi remis aux deux espoirs sélectionnés, Anya Taylor-Joy et George MacKay, leurs récompenses.

La jolie Anya Taylor-Joy, que l'on pu admirer cette année dans Split, et George MacKay (révélation de Captain Fantastic, l'un des coups de coeur cannois de l'an dernier) ont tout d'abord pris part au traditionnel photocall, avant d'être mis à l'honneur par un jury de professionnels emmené par une Salma Hayek de gala. Sublimissime, la bombe mexicaine avait opté pour un look à la fois chic et sexy, entre un corset noir ultradécolleté et une petite veste noire. Le tout agrémenté d'un chignon pour le côté strict. À chaque jour son look pour la charismatique Salma qui nous avait surpris récemment avec ses cheveux roses.

Pour l'accompagner dans sa tâche, l'actrice a pu compter sur la productrice Lori McCreary, le réalisateur Garth Davis (à qui on doit le très beau Lion), Caroline Scheufele et le rédacteur en chef de Variety, le partenaire de la soirée, Steven Gaydos. Parmi les autres invités de cette soirée, on a inévitablement croisé la fantasque Marion Cotillard (qui avait remporté ce trophée en 2004) et sa folle robe, Colin Firth et sa femme, Juliette Binoche, Stacy Martin, Andie MacDowell, Aymeline Valade (qui a raccourci ses cheveux et est devenue brune) KouKa ou encore Izabel Goulart et son chéri Kevin Trapp (gardien du PSG). La talentueuse Whinnie Williams a quant à elle offert un concert privé sous les yeux de Liu Wen et Tatiana Navka, avant que la DJ Nathalie Duchene ne prenne le relais jusque tard dans la nuit.