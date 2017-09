Salvador Sobral en soins intensifs : Sa greffe est "une course contre le temps"

Hospitalisé depuis quelques jours à l'hôpital de Santa Cruz à Carnaxide, dans la région de Lisbonne, le chanteur Salvador Sobral, dernier gagnant de l'Eurovision, a été placé en soins intensifs et attend une greffe de coeur. Il y a urgence...

La presse portugaise a récemment annoncé l'hospitalisation du jeune homme de 27 ans, alors que son état s'était fortement aggravé, le forçant à mettre sa carrière en pause après un ultime concert le 8 septembre au Casino d'Estoril. Désormais, on apprend que la situation est très alarmante. En effet, Salvador Sobral est surveillé par une équipe de médecins dans l'unité de soins intensifs et la liste des personnes autorisées à lui rendre visite a été drastiquement réduite, relate le site Correio da Manhã. On apprend aussi que son pronostic vital est jugé assez mauvais et que c'est maintenant "une course contre le temps" qui est engagée pour lui trouver un nouveau coeur.

Salvador Sobral avait remporté le concours de l'Eurovision en mai dernier avec le titre Amar pelo dois, offrant au Portugal sa première victoire dans l'émission. Le 21 septembre, la chanteuse ukrainienne Jamala, lauréate de l'édition 2016 du concours de chant, a posté un message pour le soutenir sur Facebook. "Salvador nous sommes avec toi ! Toute l'Ukraine est avec toi ! On prie pour toi ! Courage Salvador ! Tout va bien se passer ! Tout mon amour, Jamala", a-t-elle écrit.