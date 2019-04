Sam Smith se sent "ballonné et dégoûtant" mais se trémousse topless !

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Sam Smith s'amuse avec les siens et les incite à s'accepter tels qu'ils sont. Le chanteur, longtemps complexé par son corps, montre la voie en s'affichant en sous-vêtements.

@samsmith compte près de 12 millions d'abonnés sur Instagram. Il a publié de nouvelles photos et vidéos dans sa story du lundi 1er avril. Le chanteur britannique de 26 ans a notamment partagé un selfie pris face à un miroir, sur lequel il pose sur les genoux et en slip blanc Calvin Klein.

Le célèbre interprète de la chanson Stay With Me s'est également photographié et filmé dans une salle de bain. Il a invité ses followers à faire "la danse du gonflement" avec lui. Sam Smith se sent "ballonné et dégoûtant", mais il garde le sourire plutôt que de déprimer !