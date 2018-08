Samuel Etienne fou de sport : Sa routine avant chaque émission

Samuel Etienne est décidément plein de surprises. Successeur de Julien Lepers pour le jeu télé populaire Questions pour un champion (France 3) et également présentateur de la matinale sur France Info, le journaliste de 47 ans trouve le temps dans son planning très chargé de faire de la course à pied. Un sport qui le passionne et qu'il pratique depuis plusieurs années maintenant.

En effet, le papa d'un petit garçon prénommé Malo (2 ans le 30 août), fruit de ses amours avec sa femme Helen, s'est confié sur les exercices quotidiens qu'il s'impose, au micro d'Europe 1 ce mercredi 8 août 2018 dans l'émission Le club de l'été. Samuel Etienne y a révélé son besoin pressant de courir et a avoué être prêt à tout pour avoir son temps de sport par jour : "Questions pour un champion, j'y vais en courant par exemple. C'est dix kilomètres aller, dix kilomètres retour." Rien que ça !

Une anecdote pas si étonnante pour celui qui s'est mis au triathlon depuis 2015 et qui a notamment participé à l'Iron Man de Nice en 2016. Conscient des sacrifices auprès de sa famille qu'il concède, Samuel Etienne explique qu'il essaye malgré tout de lever le pied. Ce à quoi son interlocutrice Lise Pressac, taquine, lui rétorque : "En langage Samuel Etienne ça veut dire qu'on ne fait pas des Iron Man ou des marathons mais des 10 ou 20 kilomètres." Mais les efforts du présentateur sont vraisemblablement limités : "Non on continue à faire des marathons quand même", a-t-il rectifié.



S'il excelle sur les pistes de course, Samuel Etienne connaît également la réussite à la télé. Depuis son arrivée sur France 3, l'animateur parvient à maintenir stables les audiences du programme de culture générale malgré les critiques qu'il peut recevoir sur les réseaux sociaux et auxquelles il répond toujours avec beaucoup d'humour.