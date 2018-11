Sandra Sisley : Déclaration d'amour à Tomer pour leur un an de mariage

"La vie fait parfois de beaux cadeaux après nous avoir bien approuvés", philosophe Sandra Sisley. Elle illustre ses mots en célébrant ses noces de coton. À cette occasion, l'épouse de Tomer Sisley lui adresse une émouvante déclaration d'amour.

Ce week-end, Tomer et Sandra Sisley ont fêté leur premier anniversaire de mariage. La compagne de l'acteur l'a commémoré sur Instagram, en y postant une photo en noir et blanc de la cérémonie civile. Elle écrit en légende : "Il y a un an jour pour jour tu allais boulverser ma vie, tout changer. Je suis si fière, heureuse et comblée d'être ta femme. Je porte ton nom comme une cape d'amour qui fait de moi la femme la plus forte du monde. Je t'aime mon mari. Vive notre club des 5, vive nos noces de coton."

Elle conclut : "Jamais je n'aurais imaginé qu'on avait le droit a un tel bonheur après tous ces orages... #laVieFaitParfoisDeBeauCadeauAprèsNousAvoirBienEprouvées #maFleurDuBonheurARepoussé".