Sandra Sisley : Après sa fausse couche, la femme de Tomer est "debout"

Ce lundi 1er octobre, Sandra Sisley (43 ans) a posté un long message sur son compte Instagram, suivi par presque 85 000 abonnés. La directrice de l'agence Sandra & Co n'a pas caché son émotion après avoir lu les dizaines de messages de soutien à la suite de l'annonce de la perte de son bébé.

"#girlPower ! Même pas peur de la suite ! Je suis debout et puis c'est tooout !!! Merci pour tous vos messages d'amour ! C'est fabuleux ce qu'il se passe ici sur cette petite page ! On se parle, on fait tomber des tabous, on partage on se soutient moi je dis OUIIIII ! Merci ! #onEstDesMeufsDeOufs merci j'ai l'impression d'avoir traversé la Manche à la nage et ENFIIIIN vous retrouver! #onAdore #maVie #NosVies #toutEnAlainBarriere #refDeVieuxJassume #onEtaitSurUneGrosseManquite!! #girlsCanDoAnything... ou presque et ce soir c'est @lauriecholewa qui va encore une fois réaliser son tour de magie avec #leurVoixPourLespoir", a-t-elle commenté en faisant référence à la 7e édition du concert caritatif de son amie.

Sandra Sisley, mariée depuis novembre 2017 à l'acteur Tomer Sisley (44 ans), est déjà la maman de Dino, un jeune garçon né de son ancienne idylle avec le producteur de musique Valéry Zeitoun. De son côté, Tomer Sisley a eu deux enfants : Levin (né en 2001) et Liv (née en 2008), issus de son histoire passée avec Julie.

Thomas Montet