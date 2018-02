Sandrine Quétier actrice : Une star de Plus belle la vie s'agace !

Nouveau projet pour Sandrine Quétier. Après avoir prouvé qu'elle pouvait s'imposer dans le monde de la musique avec son groupe The Jokers et qu'elle est une animatrice en or, l'ancienne employée de TF1 se lance dans la comédie.

La maman de Lola et Gaston a été choisie pour faire une apparition dans la série de France 3 Commissaire Magellan. Une nouvelle qui a enchanté ses fans... mais pas l'un des acteurs phare de la chaîne.

Ce week-end, Laurent Kerusoré a fait savoir en Insta Story qu'il ne comprenait pas pourquoi Sandrine Quétier avait eu un rôle dans la série. "Rien contre cette personne, mais pour faire l'acteur, j'aurais dû être speakerine, a écrit l'interprète de Thomas Marci dans Plus belle la vie. Et retrouvez Ginette [son chien, NDLR] en tournage pour France TV ! Après tout, pourquoi pas ? Conseil : si tu veux être journaliste, fais l'acteur. Si tu veux être acteur, fais le sportif... Et si tu veux être connu, fais n'importe quoi, ça marche. C'était mon petit coup de gueule... mais tout petit."

Un message qui devrait susciter de nombreuses réactions. Reste à savoir si Sandrine Quétier prendra le temps de lui répondre.