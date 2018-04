Sandrine Quétier et Sébastien, Lilian Thuram et Kareen : En couple pour PSG-EAG

Le Paris Saint-Germain a déjà fêté son titre de champion de France de Ligue 1 2017-2018, mais la fête continue au Parc des Princes, où les célébrités continuent d'affluer pour les derniers matchs de la saison. Deux semaines après le festival (7 à 1) contre Monaco, démonstration de force qui a mathématiquement assuré le PSG d'un nouveau sacre, ils ont dû se contenter d'un match nul arraché contre l'En Avant Guingamp (2-2) après avoir vu les locaux menés 2 à 0.

Les personnalités les plus habituées à fréquenter la tribune d'honneur ont dû être étonnées de découvrir un PSG aussi méconnaissable, en particulier en première période, à l'image de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qu'a pu saluer à cette occasion le tennisman Lucas Pouille, dernièrement éliminé au premier tour du tournoi de Budapest.

L'événement de la soirée aura été à mettre au crédit de l'attaquant Edinson Cavani, qui, en inscrivant un doublé, est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, détrônant son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic. Un exploit que certains auront apprécié en couple, dont un qu'on ne voit quasiment jamais : Sandrine Quétier et son compagnon Sébastien Goales ! Cadre du groupe Orange, au sein duquel il occupe les fonctions de Directeur de la Communication des Contenus, Sébastien Goales n'apparaît que très rarement en public au côté de l'animatrice aimée des Français : ce fut exceptionnellement le cas en septembre 2017, à l'occasion de la générale de la pièce La Vraie Vie au théâtre Edouard VII, où la présence des amoureux avait d'ailleurs focalisé l'attention. Sandrine Quétier, qui a quitté le groupe TF1 pour vivre d'autres aventures (notamment en tant que comédienne), était particulièrement bien entourée puisqu'elle avait aussi à ses côtés pour ce match son ancien collègue Harry Roselmack.

Autres couples rares venus assister à la réception de l'EAG, Lilian Thuram - qui ne pouvait pas manquer ce match étant donné que son fils Marcus joue attaquant à Guingamp - et Kareen Guiock, animatrice du groupe M6 qui est sa compagne depuis 2015, ainsi que le chanteur Vianney et sa chérie Catherine se joignaient à la foule des célébrités rassemblées au Parc des Princes, parmi lesquelles on peut encore citer Malika Ménard, Kevin Razy, Virgil Abloh ou Stomy Bugsy et Passi.