Sandro (Koh-Lanta Cambodge) : Son retour compliqué et "violent" à la réalité

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge, diffusé vendredi 5 mai sur TF1, Sandro a été éliminé à l'issue du conseil de la tribu réunifiée. Au micro de nos confrères de Télé Loisirs, l'aventurier a évoqué son retour difficile à la réalité après plusieurs semaines de tournage.

"Il faut reprendre ses habitudes : réapprendre à manger, à dormir normalement, se laver, prendre une douche avec de l'eau chaude", a-t-il confié. Et d'ajouter : "J'ai eu du mal avec la foule, les endroits où il y avait du monde."

Face à l'attitude troublante de Sandro à son retour, Julie, sa compagne, s'est alors inquiétée. "Elle voyait que j'étais perdu. Dans la vie, j'adore maîtriser la situation. Il en faut beaucoup pour me déstabiliser", a confié l'aventurier éliminé de Koh-Lanta Cambodge.

Dans la foulée, Sandro, qui avait révélé avoir perdu pas moins de 16 kilos durant le tournage, a confessé avoir eu plus de facilités à s'habituer à la vie sur l'île : "C'est dur les nuits où il pleut, quand on ne mange pas, le manque des proches... On était préparé mentalement à être privé de tout. Au retour, la vie nous redonne trop vite tout. Récupérer ses repères c'est violent, c'est aussi ultra-paradoxal. Beaucoup d'aventuriers ont eu cette sensation bizarre".

Bien que toujours "marqué" par son aventure dans Koh-Lanta Cambodge, Sandro semble décidé à avancer. En effet, avec sa chérie Julie, il souhaite faire un enfant assez rapidement.