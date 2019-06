Sara Mortensen évincée de "Plus belle la vie" : le casting la soutient !

C'est un gros coup dur pour Sara Mortensen (39 ans). Alors qu'elle incarnait Coralie Blain depuis sept ans dans Plus belle la vie, la production de la série de France 3 a décidé de l'évincer et compte la remplacer prochainement par une autre comédienne.

Après cette annonce inattendue et un post Instagram pour s'expliquer auprès de ses admirateurs, Sara Mortensen a reçu le soutien de nombreux acteurs de la série à succès du service public. "Tu vas tellement nous manquer", a commenté Lola Marois (Ariane dans la série). "Et vive la vie. Vivement la suite. Je t'aime de tout mon coeur Sara !", a écrit Marwan Berreni (Abdel). "It's a new day... Love Sara", a pour sa part réagi Élodie Varlet (Estelle), tandis que d'autres figures de PBLV telles que Léa François (Barbara), Stéphanie Pareja (Jeanne), Éléonore Sarrazin (Sabrina) ou Pauline Bression (Emma) envoyaient de nombreux émojis à leur amie.

Pour rappel, c'est auprès de nos confrères de Télé Loisirs que Sara Mortensen avait fait part de son émotion le 11 juin 2019. La compagne de Bruce Tessore avait alors expliqué : "Cette année a été chargée pour moi, j'ai beaucoup tourné dans d'autres fictions. La production de Plus belle la vie avait besoin de moi cet été, mais, pour des raisons personnelles et professionnelles, je ne pouvais pas." Ainsi, s'il a été envisagé pendant un temps de plonger Coralie dans le coma pour justifier l'absence de la comédienne, il a finalement été décidé de la remercier purement et simplement : "Au dernier moment, j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit : 'Tu ne reviendras pas à Marseille.' Sans le savoir, j'avais tourné ma dernière séquence la veille."

Sara Mortensen a également appris qu'elle allait être remplacée par une autre comédienne dont on ignore l'identité pour le moment. "J'ai envie de dire aux fans d'accueillir avec respect la nouvelle interprète de Coralie", a cependant ajouté Sara Mortensen, très respectueuse.