Sara Ramirez (Grey's Anatomy) : Son personnage Callie sur le point de revenir ?

En 2016, Sara Ramirez a lâché une grosse bombe en annonçant son départ de la série Grey's Anatomy (diffusée en France sur TF1) à l'issue de la treizième saison. Après avoir campé le rôle du docteur Callie Torres pendant dix ans, l'actrice de 43 ans a décidé de ne pas resigner son contrat avec ABC, la chaîne américaine qui diffuse le programme. Les fans se demandent d'ailleurs si cette dernière fera un jour son retour dans la série. Bonne nouvelle, il semblerait que les choses se précisent...

Lors du départ de Sara Ramirez, Shonda Rhimes s'était exprimée sur le sujet. La créatrice de Grey's Anatomy avait affirmé que l'actrice ne pouvait plus incarner Callie Torres en raison de son nouveau rôle dans la série Madam Secretary, alors diffusée sur CBS : "On a tenté (de faire revenir Sara Ramirez, NDLR) mais CBS l'a retenue. Comme elle est dans leur série, on n'a pas pu l'avoir. Mais on l'aime. On l'aimera toujours. C'est sa maison. Reviens à la maison, Callie."

Il a fallu attendre ce mercredi 26 septembre 2018 que pour Sara Ramirez redonne de l'espoir à ses fans. C'est sur son compte Twitter qu'elle a éclairci la situation : "Pour info, CBS a toujours été gracieuse et généreuse avec moi. La chaîne est ouverte au retour de Callie. La balle est dans le camp d'ABC." Voilà de quoi réjouir les aficionados de Grey's Anatomy.