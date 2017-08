Sarah Fraisou fracasse le Net en dévoilant sa très généreuse poitrine

"Franchement t'es la meilleure, tu t'assumes comme tu es contrairement à d'autres", mentionne une de ses admiratrices. Alors que Sarah provoque un véritable tollé sur Instagram en affichant sa "grosse poitrine", certains ont décidé de la soutenir : "Vous comptez la lâcher un jour ? Ayez un peu de respect quoi ! Vous n'avez pas de vie ou quoi à vous mêler de sa vie ? C'est son corps elle en fait ce qu'elle veut et ceux qui ne sont pas contents désabonnez-vous au lieu de la critiquer et la rabaisser comme ça !"

Une internaute assure également que "Sarah n'est pas 'énorme'", mais qu'elle a "juste des formes" : "Elle n'y peut rien si elle a une forte poitrine. Ça se permet de faire des réflexions sans connaître le pourquoi du comment. Aucun respect. Je me considère comme forte et j'ose pas me mettre en maillot contrairement à Sarah. Elle est franchement une femme courageuse et elle s'assume. Moi je dis bravo ! Je devrais prendre exemple..." D'autres se demandent même comment la jeune femme peut supporter "le poids de ses seins" sans avoir "mal au dos".