Sarah Lopez (Les Anges 9) trop "vulgaire" ? Son décolleté extravagant choque...

Les Français ont découvert Sarah Lopez dans Secret Story 10 à l'automne dernier sur NT1. Grâce à son tempérament de feu, sa plastique de rêve et ses décolletés affolants, celle qui est (re)devenue la petite amie de Vincent Queijo grâce à la Maison des Secrets a pu intégrer le casting de la 9e saison des Anges de la télé-réalité (NRJ12) actuellement en tournage aux États-Unis...

Dans ce contexte, c'est depuis Miami que la jolie Sarah a donné de ses nouvelles lundi 13 février via son compte Instagram très suivi. Alors qu'elle faisait la promotion de sa tenue du jour (placement de produits quand tu nous tiens !), la jeune femme a exhibé un décolleté absolument extravagant depuis les extérieurs de la villa luxueuse des Anges 9.

Ni une ni deux, les internautes ont aussitôt commenté l'allure de la jeune femme mise en valeur par une robe noire très moulante... et vraiment très décolletée. "Range tes seins cocotte, surtout qu'ils sont refaits", "Aucune classe", "T'es belle mais cache-moi un peu ces seins !", "C'est même plus un décolleté, c'est open-bar là !", "Je t'apprécie énormément mais tu es trop vulgaire Sarah", "Canon mais vulgaire", "Tu es très belle et tu le serais encore plus si tu y mettais un peu moins de vulgarité", peut-on lire dès les premières réactions.

Sarah Lopez prendra-t-elle en compte l'avis de ses abonnés Instagram ? À suivre...