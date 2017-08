Sébastien (L'amour est dans le pré 2017) : Son gros quiproquo avec Émilie

Sébastien et Émilie ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre dans L'amour est dans le pré 2017. Alors que ce soir, les téléspectateurs pourront découvrir sur M6 la suite de leur aventure amoureuse, le candidat a accordé une interview au site Télé Loisirs.

L'éleveur de brebis et de vaches allaitantes de 40 ans a bien songé à n'inviter qu'Émilie chez lui (comme l'a fait fait Pierre-Emmanuel avec Gwladys). Mais souhaitant respecter les règles de l'émission, il a également demandé à Noura de passer quelques jours dans sa ferme. Une présence qui a été à l'origine d'un terrible malentendu entre l'éleveur et son amoureuse. Sébastien explique : "Je ne voulais pas montrer qu'Émilie était ma préférée. Du coup, lors des activités, je faisais passer Noura en premier. Émilie imaginait donc que celle-ci était ma favorite, ce qui est faux ! Il a donc fallu rapidement que je parle à Émilie pour la rassurer." Une discussion qui s'est conclue par leur premier baiser.

Fou amoureux de la jeune maman (et c'est réciproque !), le quadragénaire vante lors de l'entretien "sa gentillesse, son attention, sa beauté physique et intérieure". Sur un nuage lors du tournage Sébastien et sa chérie en ont même oublié les caméras : "On n'y faisait même plus attention. Je pense que l'on va être surpris de ce qu'on a pu faire et dire..."

Manquant de confiance en lui, Sébastien a également confié qu'il avait eu quelques craintes concernant la diffusion du programme. "J'avais peur de me trouver ridicule dans mes paroles, ma voix... C'est vrai qu'on n'aime pas s'entendre parler à la télé !", confie-t-il. Plus de peur que de mal on l'espère...