Secret Story 11 : Benoît et Charlène lynchés, Barbara nominée, Alain amoureux

A peine retrouvés, aussitôt séparés. Charlène et Benoît sont en mission rupture dans Secret Story 11. Le souci ? Personne ne croit à leur petit jeu. "Il faut que ça continue, c'est trop drôle. Ils sont vraiment nazes. Ça aurait pu être crédible, mais ils ont fait ça n'importe comment", a confié Barbara.

Faux buzz pour Barbara

Barbara l'enquêtrice était de retour. La jeune femme a buzzé Laura : "Je pense qu'elle aurait pu perdre son ou sa meilleure amie". Une erreur puisque son secret est "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me faire entrer dans la Maison des Secrets". Mais elle ne le savait pas, c'était donc l'heure de la confrontation avec la belle brune. Et Barbara a confirmé. Elle a ainsi perdu 5 000 euros de sa cagnotte et ne l'a pas bien pris. Désireuse de trouver son intitulé, elle est aussitôt repartie enquêter.

Deux nouveaux indices révélés

Noré était convoqué dans la salle des archives. Aussi a-t-il appris que lors de son élimination, Jordan a souhaité lui offrir un buzz gratuit. Mais La Voix lui a proposé deux options : il pouvait le garder ou le remplacer par deux indices sur le secret de Laura, Alain ou Barbara. A savoir que c'était le hasard qui déciderait de l'habitant en danger. Le mari de Kamila a opté pour la deuxième proposition. C'est Laura qui était une fois de plus en danger. La date du 1er septembre et un bonhomme qui dit au revoir ont été dévoilés. "Elle est rentrée avec quelqu'un dans l'aventure avec qui elle a dit ciao", a lancé Noré à sa femme, en privé. Malheureusement, Laura et Barbara écoutaient à la porte, ce qui a eu le don d'agacer Kamila.

Quoi qu'il en soit, les Marseillais étaient à l'ouest puisqu'ils pensaient que Laura était l'ex de Benjamin. "Ma femme c'est un génie (...). Je vais pouvoir aller la buzzer et Laura va avoir le démon", a déclaré Noré au confessionnal. S'il savait...

Une note salée

Les candidats avaient la possibilité de parler à l'un de leurs proches... mais pas gratuitement. Chaque minute coûtait 5 000 euros au clan adverse. Et La Voix a profité de cette occasion pour offrir une nouvelle opportunité à Charlène et Benoît d'avancer dans leur mission rupture. Elle a permis à la jeune femme de rencontrer Marie, une comédienne censée jouer l'une de ses amies. Cette dernière devait lui annoncer que Benoît avait flirté avec elle. Malheureusement, Charlène n'a une fois de plus pas été crédible et a donc bien fait rire ses camarades. Comme si cela ne suffisait pas, elle est restée 4 minutes dans le sas et a donc fait perdre 20 000 euros au clan adverse.

Pour sa part, Alain a pu voir son meilleur ami (ce qui a coûté 22 500 euros au clan de Noré) et Kamila a pu parler avec sa soeur et des amies au téléphone (coût 22 500 euros).

Barbara en danger

Les habitants de la Maison des Secrets ont pu se défouler grâce à La Voix. Cette dernière a proposé aux deux clans de s'affronter dans un jeu. Le principe : mettre sens dessus dessous la chambre du clan adverse. Les habitants devaient ensuite remettre leur chambre en état le plus vite possible. A la clé : le clan gagnant pouvait retirer la nomination du membre de son clan (Charlène ou Shirley) pour la transférer sur une personne du clan adverse.

Stressée, Shirley s'est disputée avec Barbara qu'elle estimait pas assez investie. Résultat ? Barbara a fondu en larmes et a cessé de ranger. Au final, ce sont les membres de la team Noré qui ont remporté l'épreuve. Ils ont décidé de nominer Barbara à la place de Charlène. Mais rien n'est joué car une nouvelle épreuve sera proposée demain aux candidats. Le clan gagnant pourra donc remplacer une fois de plus un nominé.

Sainte Charlène et Benoît

Comme chaque mardi, les candidats se sont prêtés à la soirée confidences. Cette semaine, ce sont des anciens de l'émission qui ont posé les questions. L'occasion pour Alain et Laura de se déclarer une fois de plus leur amour après avoir découvert une vidéo leur demandant si leur couple était sincère. Alain a même confié qu'il l'aimait... dans le cadre de sa mission mariage ? Rien n'est moins sûr.

En revanche, c'était beaucoup moins réjouissant pour Charlène et Benoît qui se sont pris des critiques de toutes parts. Qualifié de traître par Shirley, le couple a aussi été accusé d'être inexistant, de ne jamais enquêter et de manquer de personnalité.

Une fois la soirée terminée, Laura a confié à Barbara qu'elle était surprise qu'Alain révèle être amoureux d'elle. "Je suis amoureuse de toi idiot", a-t-elle confié à son homme un peu plus tard.