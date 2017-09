Secret Story 11 : Laura clashe Charlène, piège Kamila, Makao et Alain nominés

Dans Secret Story 11 sur NT1, les Habitants se remettent doucement des gros clashs qui ont opposé Laura à Kamila en début de semaine. Jordan a pris un râteau de la part de Barbara, les couples sont en danger et Alain et Laura continuent leur mission "faux ex"... Que s'est-il passé dans le campus des secrets ces dernières 24h ? Réponse tout de suite !

Résumé de la quotidienne du mardi 26 septembre 2017.

La supérette fait son retour

Les Habitants se réveillent et découvrent que le frigo et les réserves alimentaires sont désespérément vides. En effet, La Voix a décidé de relancer la supérette ! Les locataires devront désormais faire leurs courses en un temps limité. Barbara est dégoûtée de ne même pas pouvoir avoir un café ce matin. Avec l'aide de Laura, elle utilise les capsules utilisées la veille... Verdict, c'est pas bon.

Tanya a faim, elle veut son thé. Heureusement, La Voix propose à trois Habitants (désignés par tous), Makao, Bryan et Kamila, d'aller faire les courses, ils ont une minute pour rassembler un maximum de denrées. Inévitablement, il manque beaucoup de choses... Il n'y a pas de café, pas de surgelés, mais beaucoup de pâtes.

Laura et Kamila... les tensions continuent !

Laura ne mange pas de féculents, elle accuse Kamila d'avoir fait exprès de n'acheter que ça. Elle annonce qu'elle se vengera de la bombe de la maison.

Lors de discussions autour des nominations, Laura laisse aussi entendre qu'elle pourrait nominer Benoît ou Noré... les proches de Kamila à qui elle ne souhaite vraiment pas du bien. Laura annonce d'ailleurs à Bryan qu'elle va voter contre Benoît, des propos aussitôt répétés à Kamila, sa fausse petite amie. Tous se demandent si Laura, stratège, ne va pas finalement nominer Noré...

L'élection de Mister Secret 2017 !

Les hommes défilent en peignoir et dévoilent leurs corps en passant près de la table des jurées. Benoît rend Charlène toute émoustillée, Jordan fait le show à l'instar de Makao ou Alain. "Ils sont tous très beaux, quelle cadeau de la vie", estime Tanya qui ne manque pas une miette du spectacle. Après le premier passage, chaque fille a un candidat préféré... et différent. Aïe. Heureusement, le deuxième passage en tenue de soirée fait mouche.

Tanya, Barbara et Charlène votent finalement Jordan tant il les a fait rire. Il est élu Mister Secret 2017 ! Chapeau bas.

Soirée vérités et faux bisous

Les Habitants doivent répondre aux questions - au début anonymes - de leurs camarades. Laura profite de l'occasion pour demander à Charlène ce que ça fait d'être le sac à main de Kamila, un vrai coup bas assez mesquin qu'elle assume ! S'en suit un gros clash entre Laura et Charlène - sous les yeux de Kamila -, cette dernière ne supportant plus la brune et ses provocations.

Kamila et Benoît comprennent au fil de la soirée que leur (faux) couple intéresse et ils décident de passer à la vitesse supérieure... Ils vont faire un faux bisous ! Ils le font finalement devant Bryan qui n'y voit que du feu. Barbara est aussi convaincue par ce bisous... qu'elle n'a pourtant pas vu. Charlène est un peu triste car on ne la met jamais au courant de ces stratagèmes qu'elle découvre après coup.

Laura et Alain piègent la maison entière

Alain et Laura doivent faire croire qu'ils sont ex avec la complicité de Bryan. Barbara tombe dans le panneau et part se cacher dans la chambre pour écouter une future (fausse) conversation entre Laura et Alain... Kamila, qui veut trouver le secret de sa rivale Laura, dit à Jordan et Bryan de se cacher dans la salle de bain pour ne pas louper une miette de cette conversation. Il ne reste plus qu'à attirer les deux candidats, bien au courant de ce qui se trame, dans la chambre du bas... Leur conversation convainc Jordan, ils sont ex.

Laura est ravie de pouvoir "la mettre à l'envers" à Kamila.

L'heure des nominations est arrivée

La Voix annonce que les nominés sont Makao et Alain.

