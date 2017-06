Selena Gomez encore la poitrine à l'air : Elle dévoile un side boob affolant

Selena Gomez n'espérait sans doute pas en montrer autant. Malheureusement, la popstar a été victime d'un nouvel incident vestimentaire alors qu'elle assurait la promotion de son nouveau single intitulé Bad Liar.

Ce jeudi 8 juin, la chanteuse de 24 ans s'est rendue dans des studios radio de Los Angeles pour donner une interview. Vêtue d'une splendide combinaison signée du jeune couturier marseillais Jacquemus, la pétillante brunette a dévoilé un side boob affolant. Si de face, tout semblait normal, de côté, l'échancrure de sa combinaison laissait peu de place au mystère.

L'interprète de Same Old Love ne s'est pas exhibée de la sorte trop longtemps puisqu'elle a rapidement changé de tenue pour accorder une autre interview. Elle a cette fois opté pour une robe noire vaporeuse tout ce qu'il y a de plus sage.

Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'elle est victime d'un tel incident puisque, quelques jours plus tôt déjà, elle se retrouvait quasi nue sous les flashs des photographes qui ont accentué la transparence de la petite noire qu'elle portait pour un rencard romantique avec son chéri The Weeknd.

"Je sors très souvent avec mon nouvel homme, a-t-elle reconnu en riant lors d'une récente interview pour la radio Sirius XM's. La chanteuse a aussi expliqué pourquoi elle suivait le Starboy sur les dates de sa tournée. J'aime être là pour l'autre. J'aime être présente et attentionnée à l'égard de l'autre. C'est bon de se sentir soutenu. C'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis un long moment."

Un tacle à peine déguisé à son ex Justin Bieber ? Même pas ! La pétillante brunette n'a plus rien à reprocher à celui qui lui a brisé le coeur pendant de trop longues années. "Je trouve que tout le monde a fait du super boulot. J'ai trouvé Justin magnifique. C'était vraiment très beau", a-t-elle ajouté au sujet de la prestation de son ex lors du One Love Manchester, le concert de charité organisé par Ariana Grande.

Coline Chavaroche