Séverine Ferrer mariée depuis 18 ans : photos souvenirs avec Émilie Dequenne

Les mariages qui durent deviennent de plus en plus une exception plutôt que la règle. Pourtant, Séverine Ferrer fait partie de celles qui ont su conserver leur alliance plus d'une décennie. Mieux encore, l'ancienne animatrice de 41 ans se dirige vers les vingt ans de mariage !

En effet, celle qui est principalement connue pour avoir animé l'émission Fan de de 1997 à 2005 sur M6 a annoncé que ses années de mariage s'élevaient à présent à 18, synonyme de noces de turquoise. Il y a tout juste dix-huit ans, Séverine Ferrer avait enfilé une jolie robe blanche, coiffé sa longue chevelure d'un voile pour dire oui à l'homme qu'elle aime. L'heureux élu, avec qui le bonheur perdure, se nomme Frédéric Mazé. Un souvenir heureux qu'elle s'est remémoré en ce début du mois de mai, époque à laquelle elle était devenue madame Mazé.

Pleine de nostalgie, Séverine Ferrer a publié plusieurs photos de son mariage sur sa page Instagram. Les noces avaient été célébrées à la Réunion, d'où elle est originaire. Elle y a notamment été couronnée Mini-Miss Réunion et c'est sur son île natale qu'elle avait débuté sa carrière de journaliste. "18 ans aujourd'hui !!! Le temps passe si vite à tes côtés", a-t-elle commenté, adressant ce message à son époux.