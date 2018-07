Shailene Woodley, d'héroïne bad ass à star romantique dans "À la dérive"

On a souvent opposé Shailene Woodley à Jennifer Lawrence, deux actrices de la même génération qui ont eu la chance de se retrouver têtes d'affiche d'une saga cinématographique. Shai pour Divergente, J-Law pour Hunger Games. Si la seconde a épousé le star system hollywoodien, empilant les récompenses les plus prestigieuses et devenant l'actrice la mieux payée du circuit, la première a préféré revenir à ses premières amours, le cinéma indépendant.

Shailene Woodley, c'est une actrice simple comme on les aime. Jamais prétentieuse ni hautaine, humaine avant toute chose, elle n'est glamour que lorsque la situation l'y oblige. Le reste du temps, elle s'engage pour des causes qui lui sont chères, tourne dans des films qui la passionnent et mène une vie privée discrète, à l'abri des caméras.

Dans À la dérive, elle incarne une femme battante qui, avec son compagnon Richard, décide de convoyer un bateau à travers le Pacifique et se retrouve pris au piège dans un terrible ouragan. Après le passage dévastateur de la tempête, Tami se réveille et découvre leur bateau complètement détruit et Richard gravement blessé. À la dérive, sans espoir d'être secouru, Tami ne pourra compter que sur elle-même pour survivre et sauver celui qu'elle aime.

À l'écran, Shailene Woodley croise les principaux traits de ses héroïnes, à la fois romantiques et bad ass. Outre Divergente, on se souvient d'elle en fille au caractère bien trempé de George Clooney dans The Descendants, en 2011. Elle brille, de The Spectacular Now de James Ponsoldt en 2013 à la touchante Hazel Grace Lancaster, adolescente atteinte d'un cancer dans l'émouvant Nos étoiles contraires, en passant par le très réussi White Bird de Gregg Araki et Snowden d'Oliver Stone. Les cinéastes indé se l'arrachent alors qu'elle revient à la télévision – elle avait été révélée dans La Vie secrète d'une ado ordinaire – avec Big Little Lies, une série à succès dont la deuxième saison est en cours de production.

Découvrez un extrait touchant de À la dérive, de Sam Claflin avec Shailene Woodley !