Shakira toujours malade : Quel avenir pour l'El Dorado World Tour ?

Les ennuis de santé de Shakira se poursuivent et compromettent sa tournée américaine qui devait débuter le 9 janvier 2018 à Orlando. Après avoir annulé sa venue en Europe, la star colombienne de 40 ans souffre toujours d'une hémorragie des cordes vocales. Elle a besoin de temps pour se remettre mais, bonne nouvelle, les nouvelles dates de son El Dorado World Tour ont enfin été annoncées.

C'est sur son site officiel que l'épouse du footballeur Gerard Piqué, père de ses fils Milan et Sasha (respectivement 5 et 3 ans le mois prochain), a publié une lettre pour annoncer la nouvelle à ses admirateurs : "À mes chers fans et amis, je souhaitais écrire une lettre supplémentaire pour exprimer toute ma gratitude envers vous pour votre incommensurable amour et votre soutien ces dernières semaines. Vous m'avez donné le sentiment que ma voix ne m'appartenait pas seulement mais était aussi la vôtre et avait un but. (...) J'ai tellement espéré que mes cordes vocales récupèrent à temps pour reprendre la tournée en janvier et après avoir étudié toutes les options, j'ai fini par accepter qu'il s'agit d'une blessure qui nécessite plus de temps et d'attention pour guérir", écrit la chanteuse, qui ajoute penser à tous ceux qui ont fait preuve de patience et devront attendre encore quelques mois pour l'applaudir.

Rendez-vous cet été

La bonne nouvelle, c'est que Shakira annonce dans la foulée la date de son retour et toutes les nouvelles dates de son El Dorado World Tour en Europe comme aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. "Heureusement, je suis soulagée et heureuse de vous annoncer que je serai de retour sur les routes en juin 2018. J'adore ce spectacle, je pense que c'est mon meilleur... J'ai hâte d'être en juin. Je vous promets de tout vous donner dès que je mettrai le pied sur cette scène et je compte les jours. Avec tout mon amour. Shakira."

La très grande nouvelle, c'est que ce sont ses fans français qui devront le moins patienter puisque c'est en Europe que Shakira reprendra sa tournée dès le 5 juin 2018 à Cologne et enchaînera avec deux soirées parisiennes à l'AccorHotels Arena, les 13 et 14 juin, puis un passage à Montpellier le 25 juin. Seule sa date lyonnaise, initialement prévue le 28 novembre, n'a pu être reprogrammée. Les fans peuvent se faire évidemment rembourser leur billet dans les points de vente habituels.